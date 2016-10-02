Помочь прикрутить к сайту на Symfony2 регистрацию, авторизацию

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка129 просмотров
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Нужна помощь в настройке и кастомизации модулей симфони для работы с пользователями.

Нужна или работа или консультация как правильно сделать.

нужна авторизация через fb, twitter, google

хранение пользователей - couchbase 

7 лет назад
dl19841117
Георгий 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад