Объемный PHP проект на фреймворке

Необходимо разработать php-проект на фреймворке Codeigniter либо Yii. Не могу разглашать подробности проекта, только в скайпе или в телеграме. Я оцениваю срок реализации такого проекта в 1-1.5 месяцев.

С исполнителем будет составляться договор на оказание услуг, в котором исполнителем обязан доделать проект до конца, либо вернуть все оплаты, которые производились в его сторону.

Оплата строго поэтапная. В течение 1-2 дней будет составлен подробный ТЗ.