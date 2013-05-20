Drupal7 программирование

[url=http://timeon.com.ua]http://timeon.com.ua[/url] - на черной плашке выпадающее меню. 1. При наведении на выпадающеее окно первого пункта этот первый пункт должен подсвечиваться так же как и при наведении на него 2. Все окна, все зависимости от их ширин (а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. https://yadi.sk/i/dsaB8JLPvwiw9
http://masterplastufa.ru/online-order (модуль lightshop)
Добавить галочку "С крышкой", галочка должна быть только на этой странице (страниц товаров нет), и соответственно нажатие галочки должно учитываться в заказе ("1" идет в файл, я опишу что это значит).
2. Настроить таксономию (опишу)
3. Поставить карту 2ГИС, причем настроенную (с иконкой, с режимом работы)
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