Drupal7 программирование

$30
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1. https://yadi.sk/i/dsaB8JLPvwiw9

http://masterplastufa.ru/online-order (модуль lightshop)

Добавить галочку "С крышкой", галочка должна быть только на этой странице (страниц товаров нет), и соответственно нажатие галочки должно учитываться в заказе ("1" идет в файл, я опишу что это значит).

2. Настроить таксономию (опишу)

3. Поставить карту 2ГИС, причем настроенную (с иконкой, с режимом работы)

Drupal
7 лет назад
ufalabcom
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 отзывов
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