Скрипт на PHP принимающий фото и видео файлы

У нас небольшой сайт, на который загружаются фото и видео из мобильного приложения.

Сейчас уже имеется скрипт, который эти файлы принимает.

Но работает он не идеально - то один, то другой сбой - и главное, работает он непрозрачно, не очевидно выводит ошибки.

Нужно его переписать заново. Процесс такой:

- Получения файлов (из POST)

- Валидация (что формат разрешенный)

- Сохранения файла и записи о нем в базе данных

- Возвращение результата клиенту (успех или ошибка с деталями)

Сам скрипт - ничего сложного, типичный обработчик файлов. Но сделать нужно так, чтобы все было четко и ясно, с описанием параметров, возвращаемых значений и т.д.

Ошибки не должны "проглатываться", а должны обрабатываться и информативно выводиться.

Скрипт должен поддерживать любой размер файлов(до 100мб)

Предпочтение тем, у кого есть опыт разработки API.