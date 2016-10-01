Подключение платёжной системы на сайт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок183 просмотра
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Интернет магазин стоит на wordpress. В данный момент стоит Robokassa.

Хотим сменить её на comepay. Проблема в том, что у comepay есть плагин на wordpress только под woocommerce, а у нас стоит jigoshop

7 лет назад
NikSSMTV
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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