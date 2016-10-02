Настроить кросспостинг SNAP для группы в фейсбук

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Для сайта на WP goo.gl/Xc9iB настроить плагин кросспотинга SNAP. Нужно настроить так, чтоб в группе на фейсбук, отображались только новые посты с фильмами (сериалы публиковать в группе не нужно) интервал между постами 4 часа.

7 лет назад
artbyk
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад