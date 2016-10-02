Личный кабинет для сайта

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Веб-программированиеЗакрыт6 заявок161 просмотр
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Нужно сделать 2 кнопки  Когда авторизуешься они должны исчезать. И вместо кнопок должен появляться мини лк Фото/имя.

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7 лет назад
Temmkas
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад