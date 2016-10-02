Модуль для отображения Яндекс-галерей на сайте под ModX

Кратко:

Есть сайт на Modx.

Нужно дать возможность менеджерам сайта создавать галереи с фотографиями, к которым будет доступ у пользователей извне (по ссылке).

Фотографии хранятся в облаке (Яндекс-диск вероятнее всего).

Соответственно подгружаем фотографии на страницу сайта с помощью API Яндекса.

На сервере фотографии хранить не следует - максимум превьюшки. Если получится не хранить даже превьюшки - хорошо. Нужно найти баланс: чтобы, с одной стороны, мы не забили всё место на сервере - и вместе с тем, чтоб галерея работала шустро.

Пример такой галереи на другом нашем сайте:http://fotlab.ru/photos/mk16/

Подробное техническое задание DOC + макеты.

Также прикрепил файлы к заданию здесь.

Ищем специалиста с опытом программирования модулей под ModX. Ссылка на портфолио крайне желательна.

По результатам выполнения работы возможно постоянное сотрудничество (обсуждаемо).

Если вам интересна задача, но не устраивает указанный бюджет, напишите, какой бюджет вас устроит.

Заявку лучше оставить здесь.

Также можно написать в Телеграм: https://telegram.me/instalab_moscow

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