Настроить FastCGI

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Добрый день! 

Есть проект написанный на Python+Flask, БД MySQL и виртуальный хостинг с Apache 2.2.22 и ОС Debian. Необходимо настроить FastCGI или реализовать альтернативное решение. Остальное все настроено. 

Сроки ограничены, дедлайн 03.10.16 10:00 МСК

7 лет назад
notfallen0104
Андрей 
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв