Одностраничник для покупки билетов

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок180 просмотров
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Требуется программист для создания одностраничного сайта. Сайт предназначен для сбора группы на оффлайн тренинг. Требования к сайту:

возможность покупки билетов в онлайн режиме с изображением занятых и

свободных мест по разной ценовой категории, в зависимости от выбранного

места, также цена будет меняться в зависимости от даты покупки (чем

ближе к тренингу, тем дороже), размещение видеотзывов -3,4 шт.,

описательный текс, логотип, картинка. Дизайн сайта представляем мы.

7 лет назад
Siladjedaya
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад