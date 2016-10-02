Одностраничник для покупки билетов

нужно оптимизировать загрузку плеера для сериалов и тв-шоу на сайте, [url=https://goo.gl/TDs0GK]goo.gl/TDs0GK[/url] очень долго, с начала загружается старый плеер, потом только новый, и то не всегда, за это время пользователь может уйти со страницы.