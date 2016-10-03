Сделать Front-End сайта с CSS анимацией

Есть сайт http://kupliu-prodam.ru Разделы его сделаны на поддоменах (раньше были сделаны как разделы в составе домена - без поддоменов) Нужно файлом htaccess прописать реврайты и редиректы поддоменов на разделы в составе домена. например hobbi-ohota.kupliu-prodam.ru/ переделать на kupliu-prodam.ru/hobbi-ohota ...