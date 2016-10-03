Сделать Front-End сайта с CSS анимацией

$300
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки152 просмотра
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Я ищу Front-End разработчика с хорошими навыками CSS анимации. 

Дизайнерские услуги не предлагать.

Детали проекта: https://www.dropbox.com/s/tpi8g2bz7h7bo7g/Frontend-20160925T181726Z.zip?dl=0

CSS
7 лет назад
YuriHalushchak
Галущак Юрий 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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