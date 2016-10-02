Веб программист

Я ищу системного администратора или толкового программиста. Есть один сайт который переодически блокируют из за большого потока и нападения вирусов, надо расчистить сайт и поставить фильтры что бы вирусы не попадали на сайт? Ты таким занимаешься? Так же потребуется создать соц портал для сайта и нужен корректор для wordpress.