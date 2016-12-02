Оптимизация сайта (скорость, кроссбраузерность)

Веб-программированиеЗавершен2 заявки192 просмотра
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Сайт  http://www.yugpatent.ru/

CMS joomla

1) Нужно поправить проверить кросбраузерность и если есть проблемы - устранить их

2) Тест Google PageSpeed должен проходит по зелёным отметкам на мобильной и пк версиях

3) В статьях(пример http://www.yugpatent.ru/statii/news/ugolovnoe-delo-o-narushenii-avtorskikh-prav-vozbuzhdeno-v-vyselkovskom-rajone-krasnodarskogo-kraya) настроить блок "Читайте еще". Пример модуля, который можно поставить ExtraNews

4) Нужно поставить модуль, который будет создавать актуальную карту сайта sitemap.xml

5) Настроить микроразметку Shema.org

7 лет назад
NikSSMTV
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
webpython
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена на отлично. Исполнитель всегда на связи, делает все чётко по ТЗ. Рекомендую!
Только положительные впечатления от работы. Усиленно всем рекомендую с ним работать
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