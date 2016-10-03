Правки на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок113 просмотров
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1) Есть сайт он на вордпресс недавно стал почему то недоступен по этому адресу –  http://www.retatu.kz/   (скорее всего он завирусовался... уже такое было) доступы есть надо подправить. 

2)  http://www.musor-net.kz/ этот сайт необходимо немного "абгрейдить" на главной странице разместить форму заявки, отобразить кое какую информацию о дилерстве одного из производителей. добавить  кое какие товары в каталог. 

Здесь более подробно что нужно сделать напишу в скайп. Оплата на карту, либо яндекс деньги.

ПРОСЬБА , кто просит предоплату , не писать! 

Joomla
7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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