Правки на Joomla

1) Есть сайт он на вордпресс недавно стал почему то недоступен по этому адресу – http://www.retatu.kz/ (скорее всего он завирусовался... уже такое было) доступы есть надо подправить.

2) http://www.musor-net.kz/ этот сайт необходимо немного "абгрейдить" на главной странице разместить форму заявки, отобразить кое какую информацию о дилерстве одного из производителей. добавить кое какие товары в каталог.

Здесь более подробно что нужно сделать напишу в скайп. Оплата на карту, либо яндекс деньги.

ПРОСЬБА , кто просит предоплату , не писать!