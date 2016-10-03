Корректировка на сайте (Wordpress)

Есть сайт - http://artbaget-opt.com.ua/ когда заходим в какой-то из разделов например http://artbaget-opt.com.ua/katalog-produkcii/fotoramki/ необходимо чтобы у этого раздела была ссылка БЕЗ katalog-produkcii (http://artbaget-opt.com.ua/fotoramki/). Тоесть со всех ссылок нужно это убрать. Но в меню есть раздел каталог продукции (http://artbaget-opt.com.ua/katalog-produkcii/) его оставить. Сделать это необходимо НЕ через переадресацию! Жду заявок