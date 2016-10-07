Программа (Парсер) для копирования информация с сайта в Excel

$130
Веб-программированиеЗавершен1 заявка124 просмотра
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Программа (Парсер) для копирования информация с сайта в Excel

7 лет назад
lexab
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад
7 лет назад
$130
5 дней
Евгений, огромное Вам спасибо, за проделанную работу! Ребята, если Вам нужно выполнить заказ в области Парсеры, Грабберы; php, mysql, cURL, настоятельно Вам рекомендую обратиться Евгению Науменко (hiberok). Евгений выполнит Ваш заказ в оговоренные сроки, даже несмотря на то, что в процессе работы возникнут трудности! Специалист на 5+
Все отлично. Приятный в общении заказчик, никаких проблем с оплатой, коммуникацией. Рекомендую!
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