Поправить корзину на самописном сайте

Сайт самопис php Zend Framework

Недавно после обновления API Новой Почты упала корзина. Выдает ошибку 404 при оформлении заказа.

Необходимо удалить API Новой Почты, так как все равно не пользуемся. Вместо этого в корзине добавить

один выпадающий список для выбора города, один чекбокс для выбора "Адресная доставка" и одно поле

для ввода адреса. Чтобы эти данные отправлялись вместе с другими данными по заказу на почту операторам.

Есть идентичный пример "как надо".

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