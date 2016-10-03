Доработки на сайт на движке Битрикс, Редакция Старт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки126 просмотров
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Провести ряд доработок на сайте (расписаны в отдельном ТЗ).

Среди заданий основные - это:

вынос свойств элементов на детальную страницу,

создание шаблона бронирования гостиницы,

исправить вывод времени на анонсной странице

7 лет назад
Victor_Bl
Виктор 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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