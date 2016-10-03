Доработки на сайт на движке Битрикс, Редакция Старт

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Провести ряд доработок на сайте (расписаны в отдельном ТЗ).
Среди заданий основные - это:
вынос свойств элементов на детальную страницу,
создание шаблона бронирования гостиницы,
исправить вывод времени на анонсной странице
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