Добрый день. Требуются доработки сайта на CakePHP3. Сайт по адресу prntscr.com/cl1yhx Пример доработок: Необходимо допилить функционал обратной связи при заказе товаров. Как сейчас выглядит заказ клиента по почте админа prntscr.com/ck6c28 Нужно: 1. Чтобы отображались все заказанные товары с выбранными параметрами и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, требуется человек для выполнения следующей работы: нужно реализовать расчет оплаты (например: 1000 шт. золота стоит 11 рублей, но при покупке 12 шт. сумма должна стать 0,132 руб.) Визуально можно посмотреть на прикрепленных картинках. Также разработанный калькулятор нужно будет привязать к системе оплаты и установить все на drupal 7.
Ждем предложений по цене за такую работу. Пример такого калькулятора на сайте: https://rozaliagold.ru/product/x1pvegold
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно насайт [url=http://sibtrans.su/]http://sibtrans.su/[/url] поставить кнопку ватсап. Должно работатьследующим образом: человек заходит на мобильную версию сайта, видит кнопку ватсапа, нажимает ее и переходя в ватсап на своем мобильном устройстве пишет сообщение. Номер получателя ватсапа администратора сайта в адресе ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $70
необходимо собрать шаблоны страниц на вордпрессе (на thrive) front page страница материала страница записи страница регистрации страница продуктаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
На сайт необходимо поставить reCAPTCHA от Google. А так же текстовую инструкцию как для такого же сайт добавить reCAPTCHA самостоятельно.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, сделали редирект для категорий и товаров джумшоппинг, после этого перестала работать пагинация товаров, если убрать код который добавили для редиректа, работает, но нужно чтобы и редирект работал и пагинация оплата 5 уе вот код ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется сделать дубль плагина ([b][u]исходник есть[/u][/b]), который сворачивает анкетные данные, заполненные на сайте в .doc и высылает его на почту. https://goo.gl/LGyR2f В дубле плагина нужно изменить набор полей анкеты на тот, что в приложенном файле. При отзыве ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть 1с ювелирный магазин, выгрузка происходит через переделанный скрипт стандартной выгрузки в битрикс, после последнего обновления битрикса слетело несколько вещей: товары деактивируются после загрузки, остаются только вновь загруженные, скидка не указана, есть комплект не указано. Заходим в карточку товаров ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $15
Здравствуйте. Необходимо сделать меню аккордеон на jquery для сайта WordPress без плагинов. Меню должно работать со стандартным функционалом WordPress. Есть произвольные меню, они будут вызываться через php на нужных страницах. В стандартной админке меню WordPress добавляем пункты меню, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад