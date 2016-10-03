Добрый день, требуется человек для выполнения следующей работы: нужно реализовать расчет оплаты (например: 1000 шт. золота стоит 11 рублей, но при покупке 12 шт. сумма должна стать 0,132 руб.) Визуально можно посмотреть на прикрепленных картинках. Также разработанный калькулятор нужно будет привязать к системе оплаты и установить все на drupal 7.

Ждем предложений по цене за такую работу. Пример такого калькулятора на сайте: https://rozaliagold.ru/product/x1pvegold