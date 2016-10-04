Создание кнопки "Сказать спасибо!" на сайте

$30
Веб-программированиеЗавершен1 заявка137 просмотров
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На сайте Каквылечить.орг создать кнопку «Сказать спасибо!» . При нажатии автору комментария уходит уведомление «Вам сказали спасибо на сайте… " со ссылкой на данный комментарий и профиль, сказавшего спасибо. В идеале было бы хорошо выводить в блоке рейтинг пользователей, построенный на статистике  счетчика "Сказать спасибо".

7 лет назад
Scatman
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
neoVictor
Виктор 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
7 лет назад
$30
2 дня
Очередной заказ сделан быстро и в полном объеме. Планирую дальнейшее сотрудничество.
Оплатил все и сразу согласно цене проекта.
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