Создание кнопки "Сказать спасибо!" на сайте

На сайте Каквылечить.орг создать кнопку «Сказать спасибо!» . При нажатии автору комментария уходит уведомление «Вам сказали спасибо на сайте… " со ссылкой на данный комментарий и профиль, сказавшего спасибо. В идеале было бы хорошо выводить в блоке рейтинг пользователей, построенный на статистике счетчика "Сказать спасибо".