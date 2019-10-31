Scatman

Рушан Тагиров Scatman

 
52 годаРоссия/Казань
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$80
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Постинг объявлений на сайте знакомств

    Необходима публикация новых объявлений о знакомстве в следующих разделах сайта. Для этого необходимо заранее поизучать в интернете специфику проблем людей с такими проблемами, чтобы публикации были тематичными, натуральными, интересными и содержательными. Для раскрутки разделов знакомств ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Постинг объявлений на сайте знакомств

    Для раскрутки раздела знакомств сайта, необходимо составить и разместить 5 объявлений от лица полных людей о желании познакомиться объемом 600 - 700 знаков в разделе "Знакомства для полных". Для этого нужно зарегистрировать пять аккаунтов на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Постинг на сайте

    $12

    Необходимо зарегистрировать 5 аккаунтов людей с инвалидностью с добавлением фото в профиль. Примерные диагнозы инвалидности: ДЦП, эпилепсия, потеря слуха, ампутация конечности. При диагнозе ДЦП фото в профиле должно соответствовать внешним признакам заболевания. Затем в разделе ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Постинг на сайте

    Для раскрутки раздела знакомств сайта, необходимо составить и разместить 5 объявлений [b]от лица пожилых людей[/b] о желании познакомиться объемом 600 - 700 знаков в разделе "Знакомства для пожилых". Для этого нужно зарегистрировать пять аккаунтов на ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Написать SEO-тексты для посадочных страниц сайта

    Необходимо написать SEO-тексты под определенные ключевые запросы для следующих посадочных страниц сайта: 1. https://doctorforum.ru/znakomstva-dlya-bolnykh запрос "Знакомства для инвалидов" 2. https://doctorforum.ru/znakomstva-dlya-lyudey-s-psihicheskimi-zabolevaniyami запрос "Знакомства для людей с психическими заболеваниями" 3. https://doctorforum.ru/znakomstva-dlya-bolnykh-gepatitom-b запрос "Знакомства для больных гепатитом B" 4. https://doctorforum.ru/znakomstva-dlya-lyudey-s-vich запрос ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Логотип для сайта

    Изготовить в формате, готовым для загрузки, новый логотип для сайта с форумами обсуждения лечений заболеваний DoctorForum.ru по адресу srkblog.ru . По данному адресу можно ознакомиться с существующим логотипом SRKblog.ru . Новый логотип требуется в связи ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Фавикон для сайта о здоровье

    Требуется разработать уникальную фавиконку для сайта-форума о здоровье, лечении заболеваний - [url=https://srkblog.ru/]https://srkblog.ru/[/url]. Фавикон должен быть предоставлен в готовом к загрузке на сайт виде.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Аудит дизайна и функционала сайта

    $90

    Требуется проверка дизайна и функционала сайта Srkblog.ru  после его верстки и натяжки на соответствие материалу, предоставленному дизайнером-разработчиком. Материал дизайнера предоставляется по запросу.

    Тестирование сайтов10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Натяжка новой вёрстки на сайт Drupal

    1. Есть новый дизайн сайта; 2. Есть новая верстка сайта на Drupal, разработанная в соответствии с новым дизайном; 3. [b]Требуется[/b]: натяжка новой вёрстки на сайт [url=https://srkblog.ru/]https://srkblog.ru/[/url].

    Верстка сайтаДизайн сайтаDrupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Вёрстка и натяжка сайта на Drupal на основе разработанного дизайна

    Необходима вёрстка и "натяжка" "под ключ" редизайна существующего  сайта srkblog.ru на Drupal 7 Материалы дизайна в ссылку на в фигме:  Figma read-only link: https://www.figma.com/file/0IRZGUVCCvLPYKuvHUJzSK/SRK-Blog?node-id=715%3A61Desktop Prototype: https://www.figma.com/proto/0IRZGUVCCvLPYKuvHUJzSK/SRK-Blog?node-id=631%3A4115&amp;viewport=410%2C324%2C0.07973913848400116&amp;scaling=scale-down Tablet Prototype: https://www.figma.com/proto/0IRZGUVCCvLPYKuvHUJzSK/SRK-Blog?node-id=689%3A4&amp;viewport=370%2C135%2C0.1358647495508194&amp;scaling=scale-down Mobile Prototype: https://www.figma.com/proto/0IRZGUVCCvLPYKuvHUJzSK/SRK-Blog?node-id=715%3A62&amp;viewport=599%2C25%2C0.2017543911933899&amp;scaling=scale-down How to Work with Figma: https://help.figma.com/ https://www.youtube.com/watch?v=tVPHB7gOAGs&amp;list=PLXDU_eVOJTx7aqRW3Skp1aRT9ktC3ctqA&amp;index=9&amp;t=70s

    FigmaDrupal
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется редизайн сайта-форума о здоровье на CMS Drupal 7

    С целью увеличения привлекательности сайта для посетителей, формирования ядра постоянных пользователей, требуется соответствующий редизайн сайта статейника-форума SRKblog.ru на CMS Drupal 7 . Приветствуется наличие в портфолию работ по сайтам-форумам медицинской тематики. Интересны предложения по ребрендингу, ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайтаDrupal
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Внутренняя оптимизация сайта с разработкой ТЗ программисту

    Сайт SRKBLOG.ru - статейник-форум на медицинскую тематику. Написан на Drupal 7, адаптирован для мобильных устройств. Требуется провести SEO-аудит и с целью повышения видимости сайта в поисковых системах по имеющемуся списку ключевых запросов с разработкой ТЗ ...

    Drupal
    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Drupal 7 - показ заглавной статьи на всех страницах пагинации

    Год назад на сайте srkblog.ru комментарии к статье листались пагинацией. Сама статья соответственно отображалась на всех страницах комментирования. размещал заказ  Сейчас текст загалавной странице выводится на всех страницах пагинации. Требуется чтобы вывод статьи был только на ...

    Drupal
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оптимизация и модернизация существующего сайта-форума

    Сайт-форум SRKBLOG.ru на Drupal 7 - площадка для общения по темам различных заболеваний. Общение больных между собой, консультирование врачей. Необходим разработать и реализовать ряд мероприятий, направленных на повышение привлекательности сайта для общения на нём больных, ...

    Drupal
    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание кнопки "Сказать спасибо!" на сайте

    $30

    На сайте Каквылечить.орг создать кнопку «Сказать спасибо!» . При нажатии автору комментария уходит уведомление «Вам сказали спасибо на сайте… " со ссылкой на данный комментарий и профиль, сказавшего спасибо. В идеале было бы хорошо выводить в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Drupal 7 - показ заглавной статьи только на первой странице пагинации

    Сайт Каквылечить.орг Сейчас текст загалавной странице выводится на всех страницах пагинации. Требуется чтобы вывод статьи был только на начальной странице темы форума, на последующих страницах пагинации - только комментарии обсуждения темы форума.

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Консультирование на сайте медицинской тематики

    Ответы на вопросы посетителей сайта медицинской тематики, консультирование http://www.srkblog.ru Наличие высшего медицинского образования и опыт работы врачом обязательно, грамматика и форматирование текста. Приветствуется опыт работы врача-гастроэнтеролога, венеролога и др. Оплата за комментирование статей, ответы ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • SEO-аудит сайта

    Требуется SEO-аудит сайта www.srkblog.ru на наличие/отсутствие ошибок, мешающих успешному ранжированию сайта поисковыми системами (анализ наличия дублей, файла robot.txt, sitemap.xml и проч.). Анализ юзабилита сайта, навигации и расположения блоков.

    Аудит сайтаSEO-аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Yulzz
Юлия 
21 годУкраина
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$30
10 баллов
2 года назад
Постинг объявлений на сайте знакомств
Благодарна Рушану за высокий уровень качества ТЗ, за прекрасную коммуникацию и за человечность. Ответственный, порядочный заказчик и хороший человек, я бы поставила оценку 10/5! Всем рекомендую к сотрудничеству!
Это уже второй заказ у Юлии. Результатом доволен: работа по составлению текстов объявлений выполнена раньше оговоренного срока, качественно. Ответственный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Yulzz
Юлия 
21 годУкраина
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$15
10 баллов
2 года назад
Постинг объявлений на сайте знакомств
Рушан - порядочный и понимающий заказчик. Благодарна за интересный опыт. ТЗ доступное, выполняла заказ с удовольствием. Когда возникли небольшие технические проблемы, Рушан помог разобраться и взял инициативу. Оплата пришла своевременно. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Работой доволен: произведена качественно, раньше оговоренного срока. Юлия проявила инициативу по улучшению результата работы сверх технического задания. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
schteerinfgs
Никита 
19 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
2 года назад
Постинг на сайте
Грамотное ТЗ, своевременные правки, все проверено очень быстро, заказчик приятный, указывает на какие-то ошибки и недостатки, которые можно исправить, советую к сотрудничеству
Сделал уже 2-ой заказ. Сделано 5 текстов уникальных текстов для сайта знакомств. Работа выполнена качественно и в минимальные сроки.
Ответный отзыв
schteerinfgs
Никита 
19 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
2 года назад
Постинг на сайте
Хороший заказчик, обратил внимание на мою ошибку, быстро все проверил, поставил грамотное ТЗ и оплатил комиссию, советую!
Достаточно быстро были сделаны хорошие пять объявлений, текст хороший. Работой доволен.
Ответный отзыв
RGrin
31 годУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Написать SEO-тексты для посадочных страниц сайта
Работали без единой правки. Заказчик четко понимает что он хочет и не придирается к мелочам. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую Романа к сотрудничеству! Задачу по написанию текстов с необходимыми ключевыми запросами для посадочных страниц сайта выполнил качественно и в срок, добавив от себя предложения по улучшению результата (дополнительные ключевые запросы и проч.). Тексты легко читаются, для людей, без переспама. Планирую дальнейшее сотрудничество.
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