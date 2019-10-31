Необходима публикация новых объявлений о знакомстве в следующих разделах сайта. Для этого необходимо заранее поизучать в интернете специфику проблем людей с такими проблемами, чтобы публикации были тематичными, натуральными, интересными и содержательными. Для раскрутки разделов знакомств ...
Рушан Тагиров ScatmanScatman
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Для раскрутки раздела знакомств сайта, необходимо составить и разместить 5 объявлений от лица полных людей о желании познакомиться объемом 600 - 700 знаков в разделе "Знакомства для полных". Для этого нужно зарегистрировать пять аккаунтов на ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
- $12
Необходимо зарегистрировать 5 аккаунтов людей с инвалидностью с добавлением фото в профиль. Примерные диагнозы инвалидности: ДЦП, эпилепсия, потеря слуха, ампутация конечности. При диагнозе ДЦП фото в профиле должно соответствовать внешним признакам заболевания. Затем в разделе ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Для раскрутки раздела знакомств сайта, необходимо составить и разместить 5 объявлений [b]от лица пожилых людей[/b] о желании познакомиться объемом 600 - 700 знаков в разделе "Знакомства для пожилых". Для этого нужно зарегистрировать пять аккаунтов на ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо написать SEO-тексты под определенные ключевые запросы для следующих посадочных страниц сайта: 1. https://doctorforum.ru/znakomstva-dlya-bolnykh запрос "Знакомства для инвалидов" 2. https://doctorforum.ru/znakomstva-dlya-lyudey-s-psihicheskimi-zabolevaniyami запрос "Знакомства для людей с психическими заболеваниями" 3. https://doctorforum.ru/znakomstva-dlya-bolnykh-gepatitom-b запрос "Знакомства для больных гепатитом B" 4. https://doctorforum.ru/znakomstva-dlya-lyudey-s-vich запрос ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Изготовить в формате, готовым для загрузки, новый логотип для сайта с форумами обсуждения лечений заболеваний DoctorForum.ru по адресу srkblog.ru . По данному адресу можно ознакомиться с существующим логотипом SRKblog.ru . Новый логотип требуется в связи ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется разработать уникальную фавиконку для сайта-форума о здоровье, лечении заболеваний - [url=https://srkblog.ru/]https://srkblog.ru/[/url]. Фавикон должен быть предоставлен в готовом к загрузке на сайт виде.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен4 года назад
- $90
Требуется проверка дизайна и функционала сайта Srkblog.ru после его верстки и натяжки на соответствие материалу, предоставленному дизайнером-разработчиком. Материал дизайнера предоставляется по запросу.Тестирование сайтов10 заявокЗакрыт4 года назад
1. Есть новый дизайн сайта; 2. Есть новая верстка сайта на Drupal, разработанная в соответствии с новым дизайном; 3. [b]Требуется[/b]: натяжка новой вёрстки на сайт [url=https://srkblog.ru/]https://srkblog.ru/[/url].HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходима вёрстка и "натяжка" "под ключ" редизайна существующего сайта srkblog.ru на Drupal 7 Материалы дизайна в ссылку на в фигме: Figma read-only link: https://www.figma.com/file/0IRZGUVCCvLPYKuvHUJzSK/SRK-Blog?node-id=715%3A61Desktop Prototype: https://www.figma.com/proto/0IRZGUVCCvLPYKuvHUJzSK/SRK-Blog?node-id=631%3A4115&viewport=410%2C324%2C0.07973913848400116&scaling=scale-down Tablet Prototype: https://www.figma.com/proto/0IRZGUVCCvLPYKuvHUJzSK/SRK-Blog?node-id=689%3A4&viewport=370%2C135%2C0.1358647495508194&scaling=scale-down Mobile Prototype: https://www.figma.com/proto/0IRZGUVCCvLPYKuvHUJzSK/SRK-Blog?node-id=715%3A62&viewport=599%2C25%2C0.2017543911933899&scaling=scale-down How to Work with Figma: https://help.figma.com/ https://www.youtube.com/watch?v=tVPHB7gOAGs&list=PLXDU_eVOJTx7aqRW3Skp1aRT9ktC3ctqA&index=9&t=70sHTML-верстка14 заявокЗакрыт4 года назад
С целью увеличения привлекательности сайта для посетителей, формирования ядра постоянных пользователей, требуется соответствующий редизайн сайта статейника-форума SRKblog.ru на CMS Drupal 7 . Приветствуется наличие в портфолию работ по сайтам-форумам медицинской тематики. Интересны предложения по ребрендингу, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сайт SRKBLOG.ru - статейник-форум на медицинскую тематику. Написан на Drupal 7, адаптирован для мобильных устройств. Требуется провести SEO-аудит и с целью повышения видимости сайта в поисковых системах по имеющемуся списку ключевых запросов с разработкой ТЗ ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Год назад на сайте srkblog.ru комментарии к статье листались пагинацией. Сама статья соответственно отображалась на всех страницах комментирования. размещал заказ Сейчас текст загалавной странице выводится на всех страницах пагинации. Требуется чтобы вывод статьи был только на ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт-форум SRKBLOG.ru на Drupal 7 - площадка для общения по темам различных заболеваний. Общение больных между собой, консультирование врачей. Необходим разработать и реализовать ряд мероприятий, направленных на повышение привлекательности сайта для общения на нём больных, ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
На сайте Каквылечить.орг создать кнопку «Сказать спасибо!» . При нажатии автору комментария уходит уведомление «Вам сказали спасибо на сайте… " со ссылкой на данный комментарий и профиль, сказавшего спасибо. В идеале было бы хорошо выводить в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт Каквылечить.орг Сейчас текст загалавной странице выводится на всех страницах пагинации. Требуется чтобы вывод статьи был только на начальной странице темы форума, на последующих страницах пагинации - только комментарии обсуждения темы форума.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Описание проблемы здесь - http://www.drupal.ru/node/126713Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходим ответ врача-венеролога в теме форума о молочнице у мужчинhttp://www.srkblog.ru/2010/02/blog-post_5674.html?page=8#comment-6209 Возможно долгосрочное сотрудничество на условиях 80 руб. за 1000 зпб.Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Ответы на вопросы посетителей сайта медицинской тематики, консультирование http://www.srkblog.ru Наличие высшего медицинского образования и опыт работы врачом обязательно, грамматика и форматирование текста. Приветствуется опыт работы врача-гастроэнтеролога, венеролога и др. Оплата за комментирование статей, ответы ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется SEO-аудит сайта www.srkblog.ru на наличие/отсутствие ошибок, мешающих успешному ранжированию сайта поисковыми системами (анализ наличия дублей, файла robot.txt, sitemap.xml и проч.). Анализ юзабилита сайта, навигации и расположения блоков.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт9 лет назад