Необходима вёрстка и "натяжка" "под ключ" редизайна существующего сайта srkblog.ru на Drupal 7 Материалы дизайна в ссылку на в фигме: Figma read-only link: https://www.figma.com/file/0IRZGUVCCvLPYKuvHUJzSK/SRK-Blog?node-id=715%3A61Desktop Prototype: https://www.figma.com/proto/0IRZGUVCCvLPYKuvHUJzSK/SRK-Blog?node-id=631%3A4115&viewport=410%2C324%2C0.07973913848400116&scaling=scale-down Tablet Prototype: https://www.figma.com/proto/0IRZGUVCCvLPYKuvHUJzSK/SRK-Blog?node-id=689%3A4&viewport=370%2C135%2C0.1358647495508194&scaling=scale-down Mobile Prototype: https://www.figma.com/proto/0IRZGUVCCvLPYKuvHUJzSK/SRK-Blog?node-id=715%3A62&viewport=599%2C25%2C0.2017543911933899&scaling=scale-down How to Work with Figma: https://help.figma.com/ https://www.youtube.com/watch?v=tVPHB7gOAGs&list=PLXDU_eVOJTx7aqRW3Skp1aRT9ktC3ctqA&index=9&t=70s