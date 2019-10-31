Рекомендую Романа к сотрудничеству! Задачу по написанию текстов с необходимыми ключевыми запросами для посадочных страниц сайта выполнил качественно и в срок, добавив от себя предложения по улучшению результата (дополнительные ключевые запросы и проч.). Тексты легко читаются, для людей, без переспама. Планирую дальнейшее сотрудничество.