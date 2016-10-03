[PHP] Сайт прогнозов погоды

Есть готовый на 99% скрипт (нужно убрать лишнее из его функционала) прикрутить его к уже сверстанному окну и прикрепить его к битриксу, что бы выводился посетителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем вполне типичный сайт с прогнозом погоды.
PHP (чтобы работал и на 5.6 и на семёрке в будущем) + MYSQL.
1) Сформировать каталог с городами РФ (забугорных тоже можно вполне основных столиц добавить и известных городов, мало ли будут пользоваться граждане) с геометками нахождения городов. Можете с какой-нибудь почты РФ спарсить, там хорошее территориальное деление по районам и посёлкам. Какую-то админку для их удобного редактирования (т.е. если надо добавить города,удалить чтобы без проблем было)), добавления, дописывания координат (которые удобно получать через Google API, кстати по "адресу города", т.е. координаты при правильном подходе даже руками забивать не надо, парсер почты или сбербанка + обычный конверт от гугла адреса в GPS координаты закрывают вопрос обезьяньего труда)
2) Добавить парсеры разных площадок с прогнозом погоды + удобную гибкость в их добавлении. Чтобы важные города имели альтернативные прогнозы, по ним считается усреднённый по дню и выдавались списком. (что-то вроде погодного агрегатора). Но не 20 источников, а 2-4 достаточно.
3) Сделать "текущую" погоду по METAR XML станциям. Список METAR станций широко представлен в сети. Они обновляются раз в полчаса в среднем. Соответственно вся текущая погода пока новых данных нет выдаётся из кешированного HTML, вообще без запросов к базе и новой генерации.
4) По ним надо строить графики и карты. Берётся Гугл карта спутника и накладывается полупрозрачным, например, карта давлений по ближайшим метар станциям и вот вам карта давлений в окресностях города. И допустим показывается за последние сутки. Тоже по температуре, и возможно каким-то другим параметрам.
5) Будет помощник который будет подсказывать какую одежду надо одевать под определённую погоду. Ну не то что какого-то отдельного комментария требует, некая функция отображения видео или картинки по заданному диапазону тепмератур. С зонтом там если дождь будет, без зонта, польто, куртка, супертёплая одежда, наоборот, шорты после 30 градусов. И так далее.
6) Дать возможность пользователям комментировать погоду, поругаться на неё. Есть система очистки от спама сообщений без регистрации готовая, подключается за 20 минут, её надо просто настроить. Писать её не надо.
7) Сделать возможность логотипу проекта меняться в зависимостеи от текущей погоды. Есть 4 Варианта логотипа зима-лето осень весна. И можно добавить к этому тучки и убрать, солнце и так далее чтобы логотип был весь по погоде сам текущей для конкретного города. Город последний пользователя надо запоминать в куках, но дать возможность выбрать другой если надо. Если у вас прямые руки в фотошопе - сделаете сами, если нет, подготовим отдельно.
8) Если изменилась погода в городе, то вполне красиво было бы изменить страницу без перезагрузки. Градусы поменять там, и другие параметры.
Т.е. не считая карт, наверное абсолютно стандартный сайт прогнозов.
Графику вам разрабатывать не надо. К проекту лежит логотип, и в общем ничего больше не лежит. Лайаут выдачи страниц пользователю и админу надо будет определить в процессе. Совершенно адекватно сюда впишется какой-нибудь bootstrap.
Потому что скорее всего посетители будут с мобильников в большой степени.
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