Здравствуйте. Нужна доска бесплатных объявлений, с возможностью подачи объявлений после небольшой регистрации. Доска объявлений может быть на уже готовом скрипте, НО обязательно должна быть оптимизирована под запросы ПС. Наличие мобильной версии. Должна быть возможность добавления платных объявлений с возможностью подключения всех возможных систем оплаты для Беларуси, поднятие объяв вверх списка, выделение цветом, похожие объявления автора, личный кабинет у каждого пользователя. Форма для отправки сообщений автору объявления. Жду ваших предложений! Стоимость исполнения оговаривается отдельно с каждым исполнителем. Подробное ТЗ составлю тому, кто будет готов взяться за данную работу.