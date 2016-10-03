Доработка модуля Prestashop

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Есть модуль для магазина Престашоп – добавление товаров в магазин клиентами магазина. Во фронтофисе клиент-продавец видит функционал добавления товара. Нужно допилить вывод категорий, который сейчас выглядит так: prntscr.com/coc3sw 

Неудобно при большом количестве категорий разной вложенности, проблемы с сортировкой и пр. 

Нужно сделать вместо этого дерево категорий, как в админке самой престы 1.5 и 1.6 – prntscr.com/coc5k7 

Чтобы можно было выбирать наглядно категории, и они были отсортированы, так как задано в админке. Ну и чтобы функционал продолжал работать –  категории передавались при сохранении формы добавления товара и при открытии на редактирование товара. 

+ поправить баг: при добавлении любого товара в поле ЧПУ в языке по умолчанию 

всегда прописывает почему то 1. В других языках ЧПУ прописываются верно, латиницей из 

названия товара. 

Нужна. совместимость PrestaShop 1.5-1.6 – т.е. модуль должен работать не только в текущем магазине, но и при установке в любой другой таких версий.

Prestashop
7 лет назад
wados
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад