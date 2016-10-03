Доработка модуля Prestashop

Есть модуль для магазина Престашоп – добавление товаров в магазин клиентами магазина. Во фронтофисе клиент-продавец видит функционал добавления товара. Нужно допилить вывод категорий, который сейчас выглядит так: prntscr.com/coc3sw

Неудобно при большом количестве категорий разной вложенности, проблемы с сортировкой и пр.

Нужно сделать вместо этого дерево категорий, как в админке самой престы 1.5 и 1.6 – prntscr.com/coc5k7

Чтобы можно было выбирать наглядно категории, и они были отсортированы, так как задано в админке. Ну и чтобы функционал продолжал работать – категории передавались при сохранении формы добавления товара и при открытии на редактирование товара.

+ поправить баг: при добавлении любого товара в поле ЧПУ в языке по умолчанию

всегда прописывает почему то 1. В других языках ЧПУ прописываются верно, латиницей из

названия товара.

Нужна. совместимость PrestaShop 1.5-1.6 – т.е. модуль должен работать не только в текущем магазине, но и при установке в любой другой таких версий.