Нужен код редиректа для сайта на https

$8
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки166 просмотров
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Нужно подсказать редирект для  htaccess или nginx

Чтобы сайт с

www

http

https//www. syte.ru  ----- надо чтобы открывался только по https// syte. ru     и при редиректах нужен 301 код ответа

https РАБОТАЕТ через НГИНКС

например вот тут работает правильно при всех условиях https://rg.ru/rf/

7 лет назад
moder77
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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