Нужен код редиректа для сайта на https

Есть готовый на 99% скрипт (нужно убрать лишнее из его функционала) прикрутить его к уже сверстанному окну и прикрепить его к битриксу, что бы выводился посетителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подсказать редирект для htaccess или nginx
Чтобы сайт с
www
http
https//www. syte.ru ----- надо чтобы открывался только по https// syte. ru и при редиректах нужен 301 код ответа
https РАБОТАЕТ через НГИНКС
например вот тут работает правильно при всех условиях https://rg.ru/rf/
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