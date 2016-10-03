Нужно разместить в женский журнал генератор подарков

Есть готовый на 99% скрипт (нужно убрать лишнее из его функционала) прикрутить его к уже сверстанному окну и прикрепить его к битриксу, что бы выводился посетителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не знаю как правильно называется данный скрипт или плагин. Суть в том что человек отвечает на вопросы, кому подарить, какой возраст и тд...а дальше в конце вылезает, что то наподобие: отправьте смс, стоимость 50 рублей и получите ответ. Также видела платные психологические тесты. Укажите цену с правильным названием пожалуйста. Движок вордпресс.
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