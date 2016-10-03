Нужно разместить в женский журнал генератор подарков

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка131 просмотр
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Не знаю как правильно называется данный скрипт или плагин. Суть в том что человек отвечает на вопросы, кому подарить, какой возраст и тд...а дальше в конце вылезает, что то наподобие: отправьте смс, стоимость 50 рублей и получите ответ. Также видела платные психологические тесты. Укажите цену с правильным названием пожалуйста. Движок вордпресс.

7 лет назад
angel_10144
Анджела 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад