В общем вполне типичный сайт с прогнозом погоды. PHP (чтобы работал и на 5.6 и на семёрке в будущем) + MYSQL. 1) Сформировать каталог с городами РФ (забугорных тоже можно вполне основных столиц добавить и известных городов, мало ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток,
уважаемые фрилансеры!
Есть заказ на небольшую сумму для Вас.
Имеется рабочий лендинг https://goo.gl/PKvYyl
И его копия https://goo.gl/nn7ZF7
Проблем в копии кроме не рабочей формы заказа звонка нет.
Нужно чтобы форма заказа заявки на копии, работала также как и на оригинале.
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