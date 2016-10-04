Форма заказа заявки

Веб-программированиеЗавершен5 заявок125 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток,

уважаемые фрилансеры!

Есть заказ на небольшую сумму для Вас.

Имеется рабочий лендинг https://goo.gl/PKvYyl

И его копия https://goo.gl/nn7ZF7

Проблем в копии кроме не рабочей формы заказа звонка нет.

Нужно чтобы форма заказа заявки на копии, работала также как и на оригинале.

7 лет назад
danyel
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
aleks_lv
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$3
1 день
Очень грамотно подошёл к выполнению задания и доделал нужные функции в лендинге. Обязательно обращусь ещё, рекомендую!
Взаимно оплата четкая
  • Похожие заказы

  • [PHP] Сайт прогнозов погоды

    В общем вполне типичный сайт с прогнозом погоды.  PHP (чтобы работал и на 5.6 и на семёрке в будущем) + MYSQL.  1) Сформировать каталог с городами РФ (забугорных тоже можно вполне основных столиц добавить и известных городов, мало ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка модуля Prestashop

    Есть модуль для магазина Престашоп – добавление товаров в магазин клиентами магазина. Во фронтофисе клиент-продавец видит функционал добавления товара. Нужно допилить вывод категорий, который сейчас выглядит так: [url=http://prntscr.com/coc3sw]prntscr.com/coc3sw[/url]  Неудобно при большом количестве категорий разной вложенности, проблемы с ...

    Prestashop
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать отзывчивый фронтенд для многопользовательской работы

    1.      Необходимо перенести базу данных без потерь из Excel в SQL-базу (например, SQLite) 2.      Разработать отзывчивый фронтенд для многопользовательской работы с этой базой, согласно требованиям заказчика 3.      Развернуть базу + сервер, например, на pythonanywhere 4.      В результате хочется получить сервис наподобие BuzzStream (https://www.youtube.com/watch?v=vAZsYmTgapA), но ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Долгосрочный проект на WooCommerce / WordPress

    Здравствуйте всем. Есть долгосрочный проект на  WooCommerce (WordPress). Ищем профессионала с хорошим опытом разработки на вышеуказанной платформе для реализации проекта. Работа над проектом в команде. Возможна как удаленная работа, так и в нашем офисе в Киеве. З/п от ...

    WordPressWooCommerce
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно разместить в женский журнал генератор подарков

    Не знаю как правильно называется данный скрипт или плагин. Суть в том что человек отвечает на вопросы, кому подарить, какой возраст и тд...а дальше в конце вылезает, что то наподобие: отправьте смс, стоимость 50 рублей ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен код редиректа для сайта на https

    $8

    Нужно подсказать редирект для  htaccess или nginx Чтобы сайт с www http https//www. syte.ru  ----- надо чтобы открывался только по https// syte. ru     и при редиректах нужен 301 код ответа https РАБОТАЕТ через НГИНКС например вот тут работает ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доска бесплатных объявлений

    Здравствуйте. Нужна доска бесплатных объявлений, с возможностью подачи объявлений после небольшой регистрации. Доска объявлений может быть на уже готовом скрипте, НО обязательно должна быть оптимизирована под запросы ПС. Наличие мобильной версии. Должна быть возможность добавления ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад