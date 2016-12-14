Рефакторинг, доработка админки и т.д.

Добрый день.

Создавали сайт france-transfer.ru в YII 1. Программист ушел в другой проект не доделав до сайт до конца. ТЗ на доработку во вложении. Просим сообщить ориентировочную стоимость работ. Документ был подготовлен для ребят которые были немного в курсе работы сайта, но от них тоже ушел тот кто разбирался в CMS YII 2, т.е. детали уточним в процессе изучения сайта.

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