Разработать отзывчивый фронтенд для многопользовательской работы

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки163 просмотра
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1.      Необходимо перенести базу данных без потерь из Excel в SQL-базу (например, SQLite)

2.      Разработать отзывчивый фронтенд для многопользовательской работы с этой базой, согласно

требованиям заказчика

3.      Развернуть базу + сервер, например, на pythonanywhere

4.      В результате хочется получить сервис наподобие BuzzStream

(https://www.youtube.com/watch?v=vAZsYmTgapA), но кастомизированный под

требования заказчика.

5.      В дальнейшем необходима постоянная поддержка иразвитие веб-проекта. 

 

7 лет назад
KseniaYS
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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