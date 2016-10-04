Разработать страницу с псевдо онлайн-трансляцией

Нужно сделать страницу, на которой будет проигрываться в заданное время псевдо онлайн-трансляция.

Есть подробное ТЗ, какие именно функции должны там быть.

https://lifews.quip.com/e4GJAHV6angH

Пишите цену и сроки и сможете ли сделать