Разработка сайта на Modx

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Есть заказ на небольшую сумму для Вас. Имеется рабочий лендинг https://goo.gl/PKvYyl И его копия https://goo.gl/nn7ZF7 Проблем в копии кроме не рабочей формы заказа звонка нет. Нужно чтобы форма заказа заявки на копии, работала также как и ...