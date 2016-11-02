Вывести фильтр по всем товарам

Есть база данных, к ней нужно написать интерфейс выглядеть должен как меню и таблица с данными. На странице слева меню с выпадающими пунктами, справа окно с таблицей с данными из базы. Пример пунктов меню описаны в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Фильтр (расширенный поиск) должен отображаться в разделах "Свадебные платья" и "Вечерние платья". Выглядеть страницы должны следующим образом, слева фильтр (расширенный поиск), справа фото категорий по 3 штуки в ряду.
При клике на фото категории, должны вывестись товары из заданной категории и фильтр (расширенный поиск) товаров слева, с возможностью расширенного поиска товара по всем выбранным фильтрам. Т.е. добавлять несколько дизайнеров в поиск.
Пример как должно быть https://www.theknot.com/fashion/casablanca-bridal-wedding-dresses
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Модернизация существующей системы управления контентом. [list][*]Улучшение интерфейса[*]Добавление нового функционала[*]Изменение алгоритма работы адаптеров (парсеров)[*]Улучшение алгоритма маппинга данных.[/list]Проект рассчитан на 3-6 месяцев с последующей поддержкой. Ищу человека, который готов вникнуть в проект на длительное время. Можно парт-тайм. Кандидаты, оставьте свои контакты, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
http://www.br.org.ua/ Добавить телефон в шапку сайта. Выделить услуги и программы в меню. На страницы услуг и программ разместить кнопки с призывом к действию, так называемые Action Button. По клику на кнопку - попап с формой обратной связи. На Главной ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен программист, для выполнения не большого ТЗ. Все подробности в ЛС.Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно реалиазовать в форме для приема платежей настройку, которая позволит человеку имеющему яндекс кошелек с его согласия списывать по расписанию денежные средства со счета. т.е. форма оплаты в которой на против поле "сумма" имеется переключатель "периодичность" ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Друзья, нужна помощь. Внести ряд правок, правки во вложении! Что желтым отмечено - это уже сделано! Сайт: sphere.office.foxunion.ru/ Оплата за каждый пункт по факту проверки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Я себе представляю сайт в виде лендингов на каждую услугу. Список услуг прикрепил. Под лендингами я имею в виду http://www.гарант-семья.рф/ http://www.fin-zaschitnik.ru/ Прошу привести примеры реально реализованных проектов сайтов для юрфирм по схожему тех заданию. Либо другая тематика. Но сайт ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Друзья! Срочно нужно доделать магазин на вордпрессе. Список правок в приложении! Сайт: http://pizza.foxunion.ru/ Оплата моментальная за каждый пункт! Выручайте!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ценник указывайте свой - выше/ниже. ТЗ высылаю только в телеграмм или вконтакте. 1. Сделать корректировки лэнда. 2. Настроить отправку заявок с лэндов на определенную почту. 3. Поставить метрику и настроить цели. Прикрепляю подробное ТЗ Задача легкая Оплата 1000 рублей желательно Яндекс.ДеньгиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад