Вывести фильтр по всем товарам

Фильтр (расширенный поиск) должен отображаться в разделах "Свадебные платья" и "Вечерние платья". Выглядеть страницы должны следующим образом, слева фильтр (расширенный поиск), справа фото категорий по 3 штуки в ряду.

При клике на фото категории, должны вывестись товары из заданной категории и фильтр (расширенный поиск) товаров слева, с возможностью расширенного поиска товара по всем выбранным фильтрам. Т.е. добавлять несколько дизайнеров в поиск.

Пример как должно быть https://www.theknot.com/fashion/casablanca-bridal-wedding-dresses