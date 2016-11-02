Вывести фильтр по всем товарам

Веб-программированиеЗавершен4 заявки167 просмотров
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Фильтр (расширенный поиск) должен отображаться в разделах "Свадебные платья" и "Вечерние платья". Выглядеть страницы должны следующим образом, слева фильтр (расширенный поиск), справа фото категорий по 3 штуки в ряду. 

При клике на фото категории, должны вывестись товары из заданной категории и фильтр (расширенный поиск) товаров слева, с возможностью расширенного поиска товара по всем выбранным фильтрам. Т.е. добавлять несколько дизайнеров в поиск. 

Пример как должно быть https://www.theknot.com/fashion/casablanca-bridal-wedding-dresses

7 лет назад
Bruno21
Елена 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
7 лет назад
$40
2 дня
Александр выполнил свою работу, довел до конца, несмотря на выявленные во время работы недостатки шаблона моего сайта.
Завершили работы на первый взгляд по несложному проекту, но на самом деле все оказалось хуже некуда в плане кода и структуры шаблона, но такой опыт тоже полезен, в итоге хорошо что все хорошо!
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