Нужно дописать AJAX запросы с обработкой и выводом данных

Уже сверстана сложная форма с переключателями и возможностью добавлять поля.

Все поля можно получить через jQuery.

Также есть скрипт на сервере (php)

Задача:

1. Получить все поля формы и записать в переменные

2. Спрограммировать отправку AJAX запроса на сервер при нажатии кнопки

3. Отобразить данные ответа в таблице (таблица сверстана)

4. Пользуясь данными таблицы и данными из некоторых полей рассчитать значения и вывести в другую таблицу

Чтобы было понятнее во вложении макет формы.

По запросу дам ссылку на форму и расскажу как получать поля и пр.