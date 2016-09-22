Интеграция сайта-каталога в Drupal

$150
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки147 просмотров
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Нужно вставить в drupal готовую верстку. Сайт -каталог, есть простые контактные формы, открывающиеся в попап окнах. Есть несложный фильтр. 

yadi.sk/d/wbgmHrjXv6qwm – ссылка на макеты, на основе которых сделана верстка

Drupal
7 лет назад
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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