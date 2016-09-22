Магазин на OpenCart

Сайт 5(убрать)s.by Список задач: 1) Шторка (http://joxi.ru/v29Nk33fG7dd4A) - сделать чтобы она тягалась при наведении на этот блок, следом за мышкой. Шторка есть сейчас на главной и на странице SYSTEM 2) Сейчас на сайте есть плагин AmoCRM, чтобы все ...