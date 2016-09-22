Различные доработки сайта на системе WordPress

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок136 просмотров
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Ищу программиста, хорошо владеющим CMS WordPress. Способного "допилить" существующую систему и делать это оперативно.

По цене договоримся.

WordPress
7 лет назад
Poll_118
Павел 
44 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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