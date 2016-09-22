Сделать отметку на моменте uppod плеер [DLE]

Требуется человек который сделает отметку на моменте. На примере сайта seasonvar

Для гостей наверное нужно делать на куках, а для пользователей запись в базу данных, и загружать с кеша.

Нажимаем по кнопке, идет запись с плеера, и выводит уведомление пользователю на каком моменте остановились.

Пример ниже.

Вы остановились на: 2 серия на 15 минуте 52 секунде

Оставляйте примерные цены и сроки. Плюс укажите в заявки ваши знания в DLE CMS.

Может кто-то уже делал подобное, фишка не новая на киносайтах используется.