Специалист по Magento (Маженто)

Ищу программиста, хорошо владеющим CMS WordPress. Способного "допилить" существующую систему и делать это оперативно. По цене договоримся.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хочу купить шаблон на themeforest.net, он под Маженто.
Требуется специалист, который его натянет, русифицирует и незначительно доработает.
Здесь есть 2 варианта: 1. этот шаблон МОЖНО натянуть на 1С-Битрикс, 2. если этот шаблон НЕЛЬЗЯ натянуть на 1С-Битрикс, тогда нужен спец по Маженто.
Список доработок я пришлю, он будет не очень большой (типа настроить почту, убрать иконку), главное – русифицировать шаблон.
И нужно настроить платежную систему , предположительно – paymaster или payonline (решим)
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