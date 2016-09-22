Специалист по Magento (Маженто)

Хочу купить шаблон на themeforest.net, он под Маженто.

Требуется специалист, который его натянет, русифицирует и незначительно доработает.

Здесь есть 2 варианта: 1. этот шаблон МОЖНО натянуть на 1С-Битрикс, 2. если этот шаблон НЕЛЬЗЯ натянуть на 1С-Битрикс, тогда нужен спец по Маженто.

Список доработок я пришлю, он будет не очень большой (типа настроить почту, убрать иконку), главное – русифицировать шаблон.

И нужно настроить платежную систему , предположительно – paymaster или payonline (решим)