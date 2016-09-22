Специалист по Magento (Маженто)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки138 просмотров
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Хочу купить шаблон на themeforest.net, он под Маженто. 

Требуется специалист, который его натянет, русифицирует и незначительно доработает. 

Здесь есть 2 варианта: 1. этот шаблон МОЖНО натянуть на 1С-Битрикс, 2. если этот шаблон НЕЛЬЗЯ натянуть на 1С-Битрикс, тогда нужен спец по Маженто. 

Список доработок я пришлю, он будет не очень большой (типа настроить почту, убрать иконку), главное – русифицировать шаблон. 

И нужно настроить платежную систему , предположительно – paymaster или payonline (решим) 

Magento
7 лет назад
Rotor26
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад