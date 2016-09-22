Доработать программу на .net с WPF и C#

Хочу купить шаблон на themeforest.net, он под Маженто. Требуется специалист, который его натянет, русифицирует и незначительно доработает. Здесь есть 2 варианта: 1. этот шаблон МОЖНО натянуть на 1С-Битрикс, 2. если этот шаблон НЕЛЬЗЯ натянуть на 1С-Битрикс, тогда ...