Сделать доску объявлений под ключ

Сайт http://www.yugpatent.ru/ CMS joomla 1) Нужно поправить кросбраузерность(вроде совсем не много проблем) 2) Сделать так, что бы этот тест https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ сайт проходил на 100 из 100(или близкое к этому) 3) В статьях(пример http://www.yugpatent.ru/statii/news/ugolovnoe-delo-o-narushenii-avtorskikh-prav-vozbuzhdeno-v-vyselkovskom-rajone-krasnodarskogo-kraya) настроить блок "Читайте еще". Пример модуля, который можно поставить ExtraNews
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Предварительное Т.З. Доска объявлений
Уважаемые специалисты и разработчики сайтов, большая просьба внимательно прочитать задание, т.к. крайне неудобно повторно отправлять проект лично каждому исполнителю, который предлагает свои услуги в общих чертах.
Рассматриваю детальные ценовые предложения по созданию доски объявлений.
За основу можно взять сборку готовой доски объявлений и «допилить» ее под функционал и дизайн сайта (нравится минимализм, шрифт sharyboo.com).
1) Требуется выбрать сборку elite-board.ru (или движок на выбор, если знаете более интересные решения), которая будет наиболее соответствовать требованиям по функционалу.
2) Доска должна отвечать высоким требованиям по безопасности и обеспечивать большое количество одновременно подключенных пользователей.
3) Обязательны локализации по городам, районам или метро (в зависимости от города), для поиска ближайших географически объявлений при фильтрации. Автоматическое определение географического места положения пользователя по IP и подстановка его в фильтр.
4) Пользователи (как размещающие объявления, так и просматривающие) должны делиться на две глобальные группы: физические и юридические лица. Соответственно разные формы ввода данных при регистрации. Это должно отображаться в объявлениях.
5) Администратор может давать привилегии пользователям (пополнять виртуальный баланс, подъём объявлений в топ и прочее), а так же отдельным объявлениям по своему усмотрению.
6) Всем пользователям можно отправить сообщения на почту, если она будет вводиться при регистрации.
7) Пользователю автоматически отправляется сообщение на почту о предложении поднять объявление, если оно переместилось ниже определенного количества других объявлений, которое можно легко задать в настройках. (Подобные детали можно дописывать, доделывать и менять после изготовления этого сайта)
8) Предусмотреть возможность выводить каждому пользователю при входе на сайт окна с поздравлениями во время праздников, акций, и т.д., или делать это в виде сообщений в личном кабинете.
9) Возможность начисления бонусных баллов за репост группы в контатке.
10) При регистрации требовать ввод капчи, а на телефон должно приходить подтверждение активации аккаунта с кодом. Никаких фамилий для физических лиц и лишней информации. Каждому вновь зарегистрированному пользователю начисление бонусных баллов.
11) Если на сайте нет объявлений в определенных разделах, то эти разделы не отображаются для пользователя, как лишняя информация.
12) Предусмотреть варианты автоматической модерации и модерации админом.
13) У пользователей должен быть раздел уведомлений или сообщений.
Если это сложно, то пока можно обойтись функцией отправки емейла для подтверждения операции или информационных сообщений с сайта.
Пользователю может написать любой человек оставив свой мейл или номер телефона.
14) Предусмотреть на сайте интеграцию календаря в объявлениях для указания забронированных дат (в рубриках с арендой).
15) Пополнение виртуального счёта с банковских карт и с помощью других способов оплаты (смс, электронные деньги….)
16) Перед подачей объявления, в подтверждении своего действия, должно показываться окно капчи.
17) В личном кабинете должны быть видны размещенные объявления, завершенные, (которые можно активировать), функции управления объявлениями (подъём, выделение, активация, удаление,….)
18) Все объявления настраиваются на таймер времени публикации по умолчанию и меняются админом или по выбранным сценариям.
19) Минималистичный дизайн, вроде авито.
Возможно, часть этих функций уже реализована и установлена в сборку доски объявлений.
предоплату я не оплачиваю, потому что я научен горьким опытом и хочу пожалеть свои нервные клетки и кормиться "завтра"ками.
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