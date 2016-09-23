Javascript и YouTube API - Счетчик

Веб-программированиеЗавершен3 заявки263 просмотра
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Приветствую Вас!

Задача 1. Плавное появление кнопки(блока div) на определенной секунде видео, счетчик напрямую зависит от youtube api, т.е. событие происходит только на определенной секунде просмотра видео.

Раньше прекрасно работал этот код, но сейчас он не работает:

[code]

Тут что то лежит, например кнопка или ссылка

[/code]

Сам ролик отлично подгружает, но вот счетчик работать отказывается.

Задача 2. Автоплей ролика, только при первом посещении

Нужно реализовать авто воспроизведение ролика только при первом посещении страницы, определяется по куки, пользователь зашел на страницу если куки есть то ролик молчит, если куки нет то автоплэй. Желательно максимально простым способом 

Обязательно указывайте цену за выполнение

Задача 1 цена

Задача 2 цена

Javascript
7 лет назад
Greegshiny
Грэг 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
davittomasso
Давид 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Огромное спасибо исполнителю! Просто красавчик, быстро, четко, так как надо! Будем работаем еще
Очень хороший заказчик! Всегда на связи, всегда знает, что ему необходимо. Приятно было работать!
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    Завершен
    7 лет назад