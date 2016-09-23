Javascript и YouTube API - Счетчик

Приветствую Вас!

Задача 1. Плавное появление кнопки(блока div) на определенной секунде видео, счетчик напрямую зависит от youtube api, т.е. событие происходит только на определенной секунде просмотра видео.

Раньше прекрасно работал этот код, но сейчас он не работает:

[code]

Тут что то лежит, например кнопка или ссылка

[/code]

Сам ролик отлично подгружает, но вот счетчик работать отказывается.

Задача 2. Автоплей ролика, только при первом посещении

Нужно реализовать авто воспроизведение ролика только при первом посещении страницы, определяется по куки, пользователь зашел на страницу если куки есть то ролик молчит, если куки нет то автоплэй. Желательно максимально простым способом

Обязательно указывайте цену за выполнение

Задача 1 цена

Задача 2 цена