Подправить скрипт на JS

Дизайна пока еще нет ( человек, кто будет его делать, есть), но прототип уже складывается и лицензия на Битрикс приобретена. Примерно понятно, что это будет не [url=http://8i1f0e.axshare.com/#g=1&p=главная]самый простой сайт, п( по ссылке - прототип)[/url] Судя по всему, ...