Требуется написать личный кабинет для будущего сайта. В CMS я подобного функционала не встречал (может убедите в обратном), поэтому наверное

придется писать с нуля.

На чем писать – решать Вам. Попрошу лишь взглянуть на описание функционала в прикрепленном файл и оценить хотя бы примерно.

Шаблонные ответы совершенно не интересуют. Боты мимо.