Парсер сайтов

Нужен php скрипт (функция) без всяких фреймворков который будет подключаться к основному проекту через include и вызываться.

суть функции:

- парсер структуры сайта (неглубокий)

- заходим на сайт (домен) который передаеться через параметр в функцию сканим все href заходим на каждую страницу этой структуры и парсим полный пакет данных title, meta tags (все) и т.д. после чего в ответ этой функции генерируем json или xml не имеет значения

Пример ответа:

{

"http://msn.com":

{

"/qp3wg23g/f12f":

{

"name":"links name (тот что в !!!)",

"title":"msn",

"keywords":"msn, microsoft",

......... (и т.д. все возможные тэги )

},

"/hello":

{

"name":"links name (тот что в !!!)",

"title":"msn hellow",

"keywords":"msn, microsoft",

......... (и т.д. все возможные тэги )

}

}

}

Важно:

1) в ответ включать нужно только линки принадлежащие этому домену, любой выход за пределы домена не обрабатывать и не включать в ответ.

2) Не использовать curl

3) При запросе user agent и другие параметры максимально прибилизить к реальному браузеру.