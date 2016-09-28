Парсер сайтов

Веб-программированиеЗавершен1 заявка155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен php скрипт (функция) без всяких фреймворков который будет подключаться к основному проекту через include и вызываться.

суть функции:

- парсер структуры сайта (неглубокий)

- заходим на сайт (домен) который передаеться через параметр в функцию сканим все href заходим на каждую страницу этой структуры и парсим полный пакет данных title, meta tags (все) и т.д. после чего в ответ этой функции генерируем json или xml не имеет значения

Пример ответа:

{

 "http://msn.com":

     {

      "/qp3wg23g/f12f":

       {

        "name":"links name (тот что в !!!)",

        "title":"msn",

        "keywords":"msn, microsoft",

        ......... (и т.д. все возможные тэги )

       },

       "/hello":

       {

        "name":"links name (тот что в !!!)",

        "title":"msn hellow",

        "keywords":"msn, microsoft",

        ......... (и т.д. все возможные тэги )

       }

    }

}

Важно:

1) в ответ включать нужно только линки принадлежащие этому домену, любой выход за пределы домена не обрабатывать и не включать в ответ.

2) Не использовать curl

3) При запросе user agent и другие параметры максимально прибилизить к реальному браузеру.

7 лет назад
MickeyDo
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
meeks4
Роман 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$30
4 дня
Все отлично, скрипт работает лучше чем ожидалось
Рекомендую к сотрудничеству! Задачи поставлено четко.
  • Похожие заказы

  • Оптимизация сайта(скорость, кросбраузерность) и доработка

    Сайт  http://www.yugpatent.ru/ CMS joomla 1) Нужно поправить кросбраузерность(вроде совсем не много проблем) 2) Сделать так, что бы этот тест https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ сайт проходил на 100 из 100(или близкое к этому) 3) В статьях(пример http://www.yugpatent.ru/statii/news/ugolovnoe-delo-o-narushenii-avtorskikh-prav-vozbuzhdeno-v-vyselkovskom-rajone-krasnodarskogo-kraya) настроить блок "Читайте еще". Пример модуля, который можно поставить ExtraNews

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программирование, частичное наполнение сайта на битрикс

    Дизайна пока еще нет ( человек, кто будет его делать, есть), но прототип уже  складывается и лицензия на Битрикс приобретена. Примерно понятно, что это будет не [url=http://8i1f0e.axshare.com/#g=1&amp;p=главная]самый простой сайт, п( по ссылке - прототип)[/url] Судя по всему, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подправить скрипт на JS

    Нужен специалист для написания скрипта на javascript.   Оставляйте свои контакты и как вы оцениваете свой уровень знаний.  А также сколько стоит час ТЗ на проект тут [url=https://www.sendspace.com/file/45y8v5]https://www.sendspace.com/file/45y8v5[/url]

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу программиста для создания партнерской программы

    Ищу программиста для создания партнерской программы !Самое главное! Если у вас нет опыта в создании партнерских сетей или нет понимания что такое CPA, даже не оставляйте заявку. П.С. со студиями не работаю по религиозным причинам :D Нужно ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать доску объявлений под ключ

    Предварительное Т.З. Доска объявлений  Уважаемые специалисты и разработчики сайтов, большая просьба внимательно прочитать задание, т.к. крайне неудобно повторно отправлять проект лично каждому исполнителю, который предлагает свои услуги в общих чертах.                 Рассматриваю ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Javascript и YouTube API - Счетчик

    [b]Приветствую Вас! Задача 1.[/b] Плавное появление кнопки(блока div) на определенной секунде видео, счетчик напрямую зависит от youtube api, т.е. событие происходит только на определенной секунде просмотра видео. [b]Раньше прекрасно работал этот код, но сейчас он не работает: [/b] [code] ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Вставить микроразметку на сайт WordPress

    Микроразметка рейтинга Для образца микроразметки, берем страницу сайта - http://www.yell.ru/kirov/com/region-stroy-ooo_10142153/ пример содержания микроразметки для яндекса и гугла Как видит данную микроразметку Гугл - https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/ Как видит данную микроразметку Яндекс - https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/ Вот такую микроразметку нужно применить на сайте под WordPress Компонент для рейтинга WP-PostRatings - ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на Drupal 7

    У нас 2 сайта на Drupal 7. Ищем веб-разработчика на постоянное сотрудничество. Задачи самые разные. Сейчас в первую очередь необходимо разогнать 1 из сайтов, для этого его видимо придется переработать. Нам нужен человек который не просто умеет ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсинг линии букмекерской конторы

    Есть собственный сайт, есть необходимость на одной из страниц сайта выводить определенные матчи на текущий день.    Для примера:    1 раз в день в 12:00 по мск запускается парсер и отсеивает матчи(только футбольные) на сайте букмекерской конторы по ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать отметку на моменте uppod плеер [DLE]

    Требуется человек который сделает отметку на моменте. На примере сайта seasonvar  Для гостей наверное нужно делать на куках, а для пользователей запись в базу данных, и загружать с кеша. Нажимаем по кнопке, идет запись с плеера, и ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад