Настройка прайс листов из интернет магазина на Hotline

$17
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Настроить автоматическое обновление прайс листов на HotLine из интернет магазина на базе Битрикс 24

7 лет назад
Tatyana_Korsar
50 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка сайта на Phalcon

    $180

    Имя сайта www.replaywheel.ru Задача: создать сайта на phalcon framework, полностью копирующий функционал существующего сайта на Symfony. Улучшить работоспособность существующих модулей и частей сайта.  Сайт должен повторить функционал существующего сайта www.replaywheel.ru, который описан в "Создание сайта Replaywheel на phalconТЗ"  и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка отображения модуля "Сопутствующие" VirtueMart 3

    Необходимо настроить отображение модуля "Сопутствующие" для rosa-secret.ru. Правки в коде. Joomla! 3.6, VirtueMart 3   Демо товар здесь [u]http://www.rosa-secret.ru/genskie-kupalniki/fioletovyj-super-mini-bikini-ipanema[/u] Нужно чтобы модуль "сопутствующие" на 100% был как модуль "недавно просмотренные" (кроме полосы прокрутки)   1. убрать рамку вокруг сопутствующих   2. размеры фото   3. ...

    Virtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработки сайта на YII2

    Добрый день. Требуются доработки сайта на YII2. Сайт по адресу http://prntscr.com/cl1yhx Пример доработок: Необходимо допилить функционал обратной связи при заказе товаров. Как сейчас выглядит заказ клиента по почте админа [url=http://prntscr.com/ck6c28]http://prntscr.com/ck6c28[/url] Нужно: 1. Чтобы отображались все заказанные товары и выбранная комплектация - построчно 2. Для ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать фото-сайт на Laravel и Bootstrap

    Имеется скрипт сайта (демо в ТЗ) для сообщества фотографов, созданный на Laravel 5 + Bootstrap. Необходимо адаптировать его под сайт с "обоями для рабочего стола", изменить, удалить и расширить определенный функционал, прикрутить работу с Вконтакте, ...

    LaravelBootstrap
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP / CMS

    Есть готовая верстка и небольшая CRM на несложном самописе  Используется PHP + Smarty + MySQL  Нужно прикрутить верстку к движку и дописать несколько модулей  В дальнейшем поддержка и развитие  Нужно уметь прикрутить или написать   - поиск по сайту  - регистрация / ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется написать личный кабинет

    Требуется написать личный кабинет для будущего сайта. В CMS я подобного функционала не встречал (может убедите в обратном), поэтому наверное придется писать с нуля. На чем писать – решать Вам. Попрошу лишь взглянуть на описание ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирование перечня заболеваний с сайта на сайт

    Здравствуйте! Необходимо скопировать весь перечень заболеваний [url=https://denascorp.ru/?t=med]https://denascorp.ru/?t=med[/url] на сайт http://denas-russia.ru/ (на движке PrestaShop, реализован мультисайт) вместе с картинками (перечень заболеваний будет располагаться в отдельном пункте главного меню). Условия следующие: - внешних ссылок быть не должно; - все картинки в тексте ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Парсер сайтов

    Нужен php скрипт (функция) без всяких фреймворков который будет подключаться к основному проекту через include и вызываться. суть функции: - парсер структуры сайта (неглубокий) - заходим на сайт (домен) который передаеться через параметр в функцию сканим все href ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Подправить скрипт на JS

    Нужен специалист для написания скрипта на javascript.   Оставляйте свои контакты и как вы оцениваете свой уровень знаний.  А также сколько стоит час ТЗ на проект тут [url=https://www.sendspace.com/file/45y8v5]https://www.sendspace.com/file/45y8v5[/url]

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад