Доработать фото-сайт на Laravel и Bootstrap

Имеется скрипт сайта (демо в ТЗ) для сообщества фотографов, созданный на Laravel 5 + Bootstrap. Необходимо адаптировать его под сайт с "обоями для рабочего стола", изменить, удалить и расширить определенный функционал, прикрутить работу с Вконтакте, оптимизировать работу, избавиться от ненужного в коде. По желанию (за доплату) можно обновить библиотеки и фреймворк.

Примерное ТЗ смотрите ниже, по ходу задачи могут добавляться. Допускается частичное выполнение ТЗ.

Оплата будет производиться за каждый выполненный пункт ТЗ (без каких-либо предоплат). Цены предлагаете Вы. Исполнитель должен поддерживать связь через VK, либо Скайп (текст), прислушиваться к пожеланиям, давать рекомендации, совещаться перед выполнением каждого пункта ТЗ. Контакты в ТЗ.

При добавлении в VK или Скайпе сразу опишите свои возможности (что из ТЗ Вы готовы сделать без труда и качественно).

Работа должна выполняться на совесть. Одним человеком, не студией или какой-либо командой, без посредников. С возможностью дальнейшего сотрудничества после выполнения заказа.

Огромная просьба связываться в Скайпе или VK. Они есть в ТЗ. Писать только после ознакомления с ТЗ.

ТЗ www.evernote.com/shard/s2...