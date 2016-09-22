Доработать фото-сайт на Laravel и Bootstrap

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Имеется скрипт сайта (демо в ТЗ) для сообщества фотографов, созданный на Laravel 5 + Bootstrap. Необходимо адаптировать его под сайт с "обоями для рабочего стола", изменить, удалить и расширить определенный функционал, прикрутить работу с Вконтакте, оптимизировать работу, избавиться от ненужного в коде. По желанию (за доплату) можно обновить библиотеки и фреймворк. 

Примерное ТЗ смотрите ниже, по ходу задачи могут добавляться. Допускается частичное выполнение ТЗ. 

Оплата будет производиться за каждый выполненный пункт ТЗ (без каких-либо предоплат). Цены предлагаете Вы. Исполнитель должен поддерживать связь через VK, либо Скайп (текст), прислушиваться к пожеланиям, давать рекомендации, совещаться перед выполнением каждого пункта ТЗ. Контакты в ТЗ. 

При добавлении в VK или Скайпе сразу опишите свои возможности (что из ТЗ Вы готовы сделать без труда и качественно). 

Работа должна выполняться на совесть. Одним человеком, не студией или какой-либо командой, без посредников. С возможностью дальнейшего сотрудничества после выполнения заказа. 

Огромная просьба связываться в Скайпе или VK. Они есть в ТЗ. Писать только после ознакомления с ТЗ. 

ТЗ www.evernote.com/shard/s2...

LaravelBootstrap
7 лет назад
HEXFIX
Сергей 
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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