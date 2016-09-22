DataLife Engine Дополнительные поля в виде checkbox

Имя сайта www.replaywheel.ru Задача: создать сайта на phalcon framework, полностью копирующий функционал существующего сайта на Symfony. Улучшить работоспособность существующих модулей и частей сайта. Сайт должен повторить функционал существующего сайта www.replaywheel.ru, который описан в "Создание сайта Replaywheel на phalconТЗ" и ...
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