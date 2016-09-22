Поправить скрипт на сайте

Мне нужен сайт, по структуре очень похожий на[url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fpyrosalut.ru%2F]http://pyrosalut.ru/[/url] . Шаблонник или индивидуальное изготовление, главное чтобы не был узким и понятная админка. Сайт будет то же по салютам. Стоимость составит 3500 рублей Что надо выполнить в процессе работы: *Чтобы ...