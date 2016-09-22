Сделать сайт

Имя сайта www.replaywheel.ru Задача: создать сайта на phalcon framework, полностью копирующий функционал существующего сайта на Symfony. Улучшить работоспособность существующих модулей и частей сайта. Сайт должен повторить функционал существующего сайта www.replaywheel.ru, который описан в "Создание сайта Replaywheel на phalconТЗ" и ...
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Мне нужен сайт, по структуре очень похожий наhttp://pyrosalut.ru/ . Шаблонник или индивидуальное изготовление, главное чтобы не был узким и понятная админка. Сайт будет то же по салютам. Стоимость составит 3500 рублей
Что надо выполнить в процессе работы:
*Чтобы был адаптирован к мобильникам и планшетам
*Сделать логотип надписью или лого
*Изменить цветовую гамму
*Чтобы была корзина
*Перенести шаблон на http://hostline.ru/
*Настроить метрику
*Показать мне как добавлять пункты меню, главной страницы, подвала. Есть опыт работы с шаблонником opencart 2.0
Обращаёте внимание на цену. Если предложите свои варианты и они будут лучше, будет отлично
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