Сделать сайт

Мне нужен сайт, по структуре очень похожий наhttp://pyrosalut.ru/ . Шаблонник или индивидуальное изготовление, главное чтобы не был узким и понятная админка. Сайт будет то же по салютам. Стоимость составит 3500 рублей

Что надо выполнить в процессе работы:

*Чтобы был адаптирован к мобильникам и планшетам

*Сделать логотип надписью или лого

*Изменить цветовую гамму

*Чтобы была корзина

*Перенести шаблон на http://hostline.ru/

*Настроить метрику

*Показать мне как добавлять пункты меню, главной страницы, подвала. Есть опыт работы с шаблонником opencart 2.0

Обращаёте внимание на цену. Если предложите свои варианты и они будут лучше, будет отлично