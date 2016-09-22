Скопировать 1 в 1 мой лендинг

Добрый день, Необходим специалист по php фреймворку Laravel, для доработки доски авто объявлений. Опыт работы с фреймворков Laravel мин 1 год Желательно иметь законченные работы на этом фреймворке в портфолио. Подробности при личном общении. Жду ваших предложений сюда. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть свой лендинг на Платформа ЛП
Задача:
Сделать точную его копию и перенести на хостинг
Дополнительно - цена вопроса админки (несложной, по сути - замена фоток и добавление товарных позиций)
сам сайт лежит тут: http://not4sale.plp7.ru/
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