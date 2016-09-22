Скопировать 1 в 1 мой лендинг

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть свой лендинг на Платформа ЛП

Задача:

Сделать точную его копию и перенести на хостинг

Дополнительно - цена вопроса админки (несложной, по сути - замена фоток и добавление товарных позиций)

 сам сайт лежит тут: http://not4sale.plp7.ru/

7 лет назад
comodesale1
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен специалист по фреймворку Laravel

    Добрый день, Необходим специалист по php фреймворку Laravel, для доработки доски авто объявлений. Опыт работы с фреймворков Laravel  мин 1 год Желательно иметь законченные работы на этом фреймворке в портфолио. Подробности при личном общении. Жду ваших предложений сюда. Спасибо

    Laravel
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка отображения модуля "Сопутствующие" VirtueMart 3

    Необходимо настроить отображение модуля "Сопутствующие" для rosa-secret.ru. Правки в коде. Joomla! 3.6, VirtueMart 3   Демо товар здесь [u]http://www.rosa-secret.ru/genskie-kupalniki/fioletovyj-super-mini-bikini-ipanema[/u] Нужно чтобы модуль "сопутствующие" на 100% был как модуль "недавно просмотренные" (кроме полосы прокрутки)   1. убрать рамку вокруг сопутствующих   2. размеры фото   3. ...

    Virtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Скрипт зависимых селектов (3 поля, html+js, без ajax)

    $5

    Требуется код зависимых селектов (3 поля). Используемый сейчас работающий код для 2 полей во вложении - при выборе/изменении значения первого поля - во втором показываются только относящиеся к нему (value первого поля подставляется как соотв. ...

    HTMLAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать сайт

    $50

    Мне нужен сайт, по структуре очень похожий на[url=https://vk.com/away.php?utf=1&amp;to=http%3A%2F%2Fpyrosalut.ru%2F]http://pyrosalut.ru/[/url] . Шаблонник или индивидуальное изготовление, главное чтобы не был узким и понятная админка. Сайт будет то же по салютам. Стоимость составит 3500 рублей  Что надо выполнить в процессе работы:  *Чтобы ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • 1с битрикс, доработки по сайтам

    $80

    1 часть  ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЗ:  Посмотреть видео и текста yadi.sk/d/ULA10PApvAEsZ  Коротко: Необходимо внести правки по сайту до конечного результата. Часть работы не принимается. Готовы платить только за полностью выполненную работу. Если Вы сделали не полностью. Деньги ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вывод товаров одной серии во вкладке в карточке товара

    Установлен модуль product series 1.6. Нужно сделать вывод товаров во вкладке в карточке с возможность добавления в корзину и переходом в товар при нажатии. Количество товаров не ограничено. Перелистывание влево-вправо

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки сайта на YII2

    Добрый день. Требуются доработки сайта на YII2. Сайт по адресу http://prntscr.com/cl1yhx Пример доработок: Необходимо допилить функционал обратной связи при заказе товаров. Как сейчас выглядит заказ клиента по почте админа [url=http://prntscr.com/ck6c28]http://prntscr.com/ck6c28[/url] Нужно: 1. Чтобы отображались все заказанные товары и выбранная комплектация - построчно 2. Для ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать фото-сайт на Laravel и Bootstrap

    Имеется скрипт сайта (демо в ТЗ) для сообщества фотографов, созданный на Laravel 5 + Bootstrap. Необходимо адаптировать его под сайт с "обоями для рабочего стола", изменить, удалить и расширить определенный функционал, прикрутить работу с Вконтакте, ...

    LaravelBootstrap
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад